HaberlerGaleriErken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız
Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız
A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Eminönü meydanında vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. Bir vatandaş her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. İmamoğlu'na da seslenen vatandaş "Neydi İmamoğlu'nun görev aşkı? HDP'lileri İBB'ye mi doldurmaktı? Bu muydu görev aşkı?" ifadelerini kullandı. Din eğitimini hedef alan Özgür Özel'e de tepki gösteren vatandaş "Burası Müslüman bir ülke. Burası Türkiye. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan vazgeçsinler artık." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'dan ise helallik istedi. İşte o vatandaşın Türkiye gündemini özetleyen o çarpıcı ifadeleri…