Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

"ADAYINIZ YOK NE ERKEN SEÇİMİ?"

Neymiş efendim erken seçime gidilecekmiş, daha cumhurbaşkanı adayınız yok nereye erken seçime gideceksiniz de o kadar çalışan üreten aslan gibi Cumhurbaşkanı'nı düşüreceksiniz. Nasıl olacak bu işler? Bütün millet evini barkını sattı parasını yatırdı şimdi yandı ortalık. Ne olacak bu algılarla yaşamak? Nereye kadar gideceğiz biz böyle?