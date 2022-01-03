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Haberler Galeri Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Eminönü meydanında vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. Bir vatandaş her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. İmamoğlu'na da seslenen vatandaş "Neydi İmamoğlu'nun görev aşkı? HDP'lileri İBB'ye mi doldurmaktı? Bu muydu görev aşkı?" ifadelerini kullandı. Din eğitimini hedef alan Özgür Özel'e de tepki gösteren vatandaş "Burası Müslüman bir ülke. Burası Türkiye. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan vazgeçsinler artık." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'dan ise helallik istedi. İşte o vatandaşın Türkiye gündemini özetleyen o çarpıcı ifadeleri…

A Haber
Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:49
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Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

BU ALGILARLA NEREYE GİDİYORUZ?

İstanbul'da yaşıyorum doğma büyüme İstanbulluyum. İlk önce Gezi olayları arkasından 15 Temmuz onun arkasından dolar nereye gidiyoruz biz? Bu algılarla nereye kadar gidiyoruz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

"ALGILARDAN DOLAYI MİLLET ARABASINI EVİNİ SATTI"

Cumhurbaşkanım orada cayır cayır televizyonlardan bağırıyor yastık altındaki dolarlarınızı bile getirin bize ne olursunuz Türk parasını düşmesin diye millet arabalarını evlerini satıp dolara yatırıyor bu algılardan dolayı. Ondan sonra stokçusu, fırsatçısı orta yere dökülüyor.

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Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

"ADAYINIZ YOK NE ERKEN SEÇİMİ?"

Neymiş efendim erken seçime gidilecekmiş, daha cumhurbaşkanı adayınız yok nereye erken seçime gideceksiniz de o kadar çalışan üreten aslan gibi Cumhurbaşkanı'nı düşüreceksiniz. Nasıl olacak bu işler? Bütün millet evini barkını sattı parasını yatırdı şimdi yandı ortalık. Ne olacak bu algılarla yaşamak? Nereye kadar gideceğiz biz böyle?

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Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

"İNDİREMEYECEKLER ASLAN GİBİ BURADAYIZ"

Cumhurbaşkanı adayları yok biz erken seçim istiyoruz erken seçim istiyoruz. Yok kardeşim erken seçim. 2023 değil biz 2033'e kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız asla indirilmesine izin vermeyeceğiz. Allah onlardan bu memleketi korusun. Artık yeter ya. Cumhurbaşkanımız bunlarla mu uğraşacak yoksa dışarıdaki ve içeridekiyle bu kadar şeyle mi uğraşacak?

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Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefete vatandaştan tokat gibi sözler: Recep Tayyip Erdoğan’ı indiremeyecekler aslan gibi buradayız

"BİZDEN İYİ BİLİYORLAR NANKÖRLÜK EDİYORLAR"

Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetleri saymaya bile artık buraya otursam 1 ay ben soluk almadan anlatsam zaten bütün herkes bu hizmetleri biliyor. Senden ben iyi biliyorlar kullanıyorlar ondan sonra üstüne bir de nankörlük ediyorlar.