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Haberler Galeri Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberleri… Türkiye, İzmir'de halası Zerrin Kara'nın ezmesinin ardından hayatını kaybeden Eymen Kara'ya ağlamıştı. Yüreği yanan baba, ufak kardeşinin yargılanmasını istediğini belirtmişti. Olayın ardından psikolojik destek yardım alan hala da ilgi toplayan bir paylaşım yaptı. İşte son dakika haberinin çarpıcı ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 03.01.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 15:22
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Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberleri: Boğazları düğümleyen olay 1 Ağustos 2021 tarihinde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın otoparkında yaşanmıştı.

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Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

HALASI ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Ancak bu sırada yere düştü ve halası üzerinden geçti.

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Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

TALİHSİZ MİNİK EYMEN HAYATINI KAYBETTİ

Aracın altında kalan talihsiz yavru hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

KABUS GİBİ 7 DAKİKA

Zerrin Kara'nın, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi.

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Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

KALP MASAJIYLA KURTARMAYA ÇALIŞTI

Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun da Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı belirlendi.