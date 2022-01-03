Türkiye halasının ezdiği Eymen Kara’ya ağladı! Haladan dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberleri… Türkiye, İzmir'de halası Zerrin Kara'nın ezmesinin ardından hayatını kaybeden Eymen Kara'ya ağlamıştı. Yüreği yanan baba, ufak kardeşinin yargılanmasını istediğini belirtmişti. Olayın ardından psikolojik destek yardım alan hala da ilgi toplayan bir paylaşım yaptı. İşte son dakika haberinin çarpıcı ayrıntıları…