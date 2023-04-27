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Haberler Galeri Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar sorusunun cevabı merak konusu oldu. Eren ve eşi Fatih Özmen'in kim olduğuna ilişkin arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 23:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 23:33
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Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

Eren ve eşi Fatih Özmen'in kim olduğu merak ediliyor. Konuya ilişkin arama motorlarında "Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar?" sorusu araştırılıyor. Peki Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eylül 1958 doğumlu Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanı olarak görev almaktadır. Eşi Fatih Özmen ise aynı şirkertin CEO'sudur. Eren Özmen'in liderliğini yaptığı Sierra Nevada Corporation Amerika'nın en iyi şirketlerinden biri olarak geçmektedir.

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Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

1980'lerin başında, Eren Özmen ABD'de yüksek öğrenim sürdürmek için Türkiye'den ABD'ye geldi. O sınırlı İngilizce becerisi ve yetersiz para ile ABD'ye geldi. Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı.

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Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

Özmenler zaman içerisinde şirketi büyütmeye başladılar ve Nevada Corporation içerisine 19 şirketi daha katmayı başardılar. Ayrıca, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanına dahip olarak karşımıza çıkıyor. Uzay Sistemleri, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Entegre Görev Sistemleri, Bilgi ve Sensör Çözümleri, ve Elektronik Harp/Menzil alanında çalışmalar yapılmaktadır.

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Eren ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen kimdir?

FATİH ÖZMEN KİMDİR?

Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve sahibidir.