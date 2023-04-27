İzmir'de 8 katlı binada büyük yangın! Vali Yavuz Selim Köşger'den ilk açıklama

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki 8 katlı Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine gitti. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi. Ayrıca binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesi de bulunduğu öğrenirlerken üzücü olaya dair Tatlıses'ten açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binadaki yangın ile ilgili son durumu A Haber'de anlattı. Kasapoğlu, "Yangın devam ediyor. Elektrik kontağından kaynaklı bir yangın olduğu bir bilgisi var. Ahşap kaplamalı bir bina. Önemli olan can kaybının olmaması" dedi.