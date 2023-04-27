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İzmir'de 8 katlı binada büyük yangın! Vali Yavuz Selim Köşger'den ilk açıklama

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki 8 katlı Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine gitti. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi. Ayrıca binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesi de bulunduğu öğrenirlerken üzücü olaya dair Tatlıses'ten açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binadaki yangın ile ilgili son durumu A Haber'de anlattı. Kasapoğlu, "Yangın devam ediyor. Elektrik kontağından kaynaklı bir yangın olduğu bir bilgisi var. Ahşap kaplamalı bir bina. Önemli olan can kaybının olmaması" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 00:20
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İzmir’de 8 katlı binada büyük yangın

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, lüks bir sitede yangın çıktı. Tüm binayı saran alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İzmir’de 8 katlı binada büyük yangın

Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İzmir’de 8 katlı binada büyük yangın

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak'ta bulunan lüks bir sitede çıktı.

Henüz sebebi bilinmeyen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek, lüks binayı tamamen sardı.

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İzmir’de 8 katlı binada büyük yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti.

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İzmir’de 8 katlı binada büyük yangın

Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken, yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.