Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı

Sıra dışı cerrahi operasyonlara imza atan Dr. Sandra Lee yine adından söz ettirdi. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sosyal medya platformundan paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Lee yeni bir videoyu hayranlarına sundu. Ensesinde oluşan şişlikten rahatsız olan kişi ünlü doktorun yolunu tutarken, şişliğin içinden çıkanlar şaşırttı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 23:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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