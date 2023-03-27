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Haberler Galeri Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı

Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı

Sıra dışı cerrahi operasyonlara imza atan Dr. Sandra Lee yine adından söz ettirdi. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sosyal medya platformundan paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Lee yeni bir videoyu hayranlarına sundu. Ensesinde oluşan şişlikten rahatsız olan kişi ünlü doktorun yolunu tutarken, şişliğin içinden çıkanlar şaşırttı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 23:01
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Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı

Dr. Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı

Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak 7 milyondan fazla takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde.

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Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı

Ensesindeki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı.

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Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı

İşte kare kare o operasyon ve sonrasındaki görüntüler!

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Ensesindeki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı | Şaştı kaldı