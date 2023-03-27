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Haberler Galeri Piton ile yaptığı gösteri kabusa döndü 🐍 Herkes şov zannetti ama dev yılan sahibini boğdu

Piton ile yaptığı gösteri kabusa döndü 🐍 Herkes şov zannetti ama dev yılan sahibini boğdu

Hindistan'da yaşanan olay herkesi şoke etti. Yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken kabusu yaşadı. Gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası zannederken bir kişi gerçeği fark edip hemen müdahalede bulundu.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 23:22
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Piton ile yaptığı gösteri kabusa döndü 🐍 Herkes şov zannetti ama dev yılan sahibini boğdu

Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Uttar Pradeş'te gösteri sırasında kan donduran bir olay meydana geldi. Piton ile şov yapmaya kalkan bir kişi izleyenleri dehşete düşürdü.

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Piton ile yaptığı gösteri kabusa döndü 🐍 Herkes şov zannetti ama dev yılan sahibini boğdu

Büyük kalabalık ortasında bir kişi beslediği piton yılanı ile gösteri yapmaya başladı.

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Piton ile yaptığı gösteri kabusa döndü 🐍 Herkes şov zannetti ama dev yılan sahibini boğdu

Piton yılanı sahibinin boynuna dolarak zor anlar yaşattı.

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Piton ile yaptığı gösteri kabusa döndü 🐍 Herkes şov zannetti ama dev yılan sahibini boğdu

Gösteriyi izleyen kalabalık bunu gösterinin bir parçası olduğunu düşünürken korkunç gerçek bir kişinin olayı fark etmesiyle ortaya çıktı.

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Piton ile yaptığı gösteri kabusa döndü 🐍 Herkes şov zannetti ama dev yılan sahibini boğdu

Dev pitonun boğduğu adam bir anda yere yığıldı.