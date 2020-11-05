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Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, yüzlerce insan yaralı olarak kurtarıldı. Arama-kurtarma ekiplerinin yanında görev yapan JAK timine bağlı 9 köpek, 12 insanın kurtarılmasında büyük rol oynadı.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 10:50
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Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar

JÖAK'a (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı) bağlı JAK timinde görevli 9 köpek, depremde arama kurtarma ekipleriyle birlikte gece-gündüz görev yaptı.

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Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar

Köpeklerden 5'i canlı arama kurtarma, 4'ü ise kadavra bulma konusunda uzman. 6 yaşındaki İşlev ve 8 yaşındaki Göl, canlı arama kurtarmada görevli 5 köpekten ikisi.. Onlar enkazdan 12 kişiyi sağ olarak kurtardı.

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Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar

Jandarma Arama Kurtarma timinde görevli iki kahraman köpek saatlerce canla başla enkazda bir nefes bir koku hissetmek için görev yaptı. Yanlarında ise onlara eşlik eden her adımda onlarla beraber olan komutanlar var.

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Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar

CANLIYA EN YAKIN NOKTADA İŞARET VERİYORLAR
İşlev ve Göl sadece İzmir depreminde değil Van'daki çığ felaketinde, Elazığ depreminde ve bir çok operasyonda görev almış.

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Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar

Bu zamana kadar onlarca hayat kurtarmışlar. Komutanlar bu köpeklerin aslında çok bilinmeyen bir yönünü de bize anlatıyor: