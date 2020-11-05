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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar Enkazdan 12 kişiyi kurtardılar! İşte İzmir'deki sevimli kahramanlar
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, yüzlerce insan yaralı olarak kurtarıldı. Arama-kurtarma ekiplerinin yanında görev yapan JAK timine bağlı 9 köpek, 12 insanın kurtarılmasında büyük rol oynadı.
Giriş Tarihi: 05.11.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 10:50
JÖAK'a (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı) bağlı JAK timinde görevli 9 köpek, depremde arama kurtarma ekipleriyle birlikte gece-gündüz görev yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Köpeklerden 5'i canlı arama kurtarma, 4'ü ise kadavra bulma konusunda uzman. 6 yaşındaki İşlev ve 8 yaşındaki Göl, canlı arama kurtarmada görevli 5 köpekten ikisi.. Onlar enkazdan 12 kişiyi sağ olarak kurtardı.
Jandarma Arama Kurtarma timinde görevli iki kahraman köpek saatlerce canla başla enkazda bir nefes bir koku hissetmek için görev yaptı. Yanlarında ise onlara eşlik eden her adımda onlarla beraber olan komutanlar var.
CANLIYA EN YAKIN NOKTADA İŞARET VERİYORLAR İşlev ve Göl sadece İzmir depreminde değil Van'daki çığ felaketinde, Elazığ depreminde ve bir çok operasyonda görev almış.
Bu zamana kadar onlarca hayat kurtarmışlar. Komutanlar bu köpeklerin aslında çok bilinmeyen bir yönünü de bize anlatıyor: