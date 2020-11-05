Çekirge sürüsü hayatı kabusa çevirdi! Her gün onlarca kilometre yol katediyorlar

Oromiya eyaletinden sonra ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Somali'de darı, buğday ve nohut tarlaları yeşeren tarım ürünlerinden çok çekirge bulutları ya da ilaçlarla zehirlenmiş sürülerle kaplı. Gelirinin önemli bölümünü tarımdan karşılayan ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sellerin yanı sıra bu küçük canlılarla da başa çıkma gayreti içinde.