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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çekirge sürüsü hayatı kabusa çevirdi! Her gün onlarca kilometre yol katediyorlar Çekirge sürüsü hayatı kabusa çevirdi! Her gün onlarca kilometre yol katediyorlar
Etiyopya'da kırsal kesimde hayatı felç eden çekirge istilaları, tarımsal üretim ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. Yetkililer, tüm çabalara rağmen zararın önlenemediğini belirtiyor. Çöl çekirgesi sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.
Giriş Tarihi: 05.11.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 11:02
Doğu Afrika'da son 1 yıldır süren çekirge istilaları, Etiyopya'daki çiftçilerin bir yıllık emeğini yok ederek halkı çaresizliğe mahkum etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FOA) verilerine göre, ocaktan bu yana
100 milyon nüfuslu Etiyopya'da 200 bin hektardan fazla alana zarar veren çekirgeler, milyonlarca insanın gıdaya erişimini de tehlikeye attı.
Oromiya eyaletinden sonra ülkenin en büyük ikinci eyaleti olan Somali'de darı, buğday ve nohut tarlaları yeşeren tarım ürünlerinden çok çekirge bulutları ya da ilaçlarla zehirlenmiş sürülerle kaplı. Gelirinin önemli bölümünü tarımdan karşılayan ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sellerin yanı sıra bu küçük canlılarla da başa çıkma gayreti içinde.
"BİR KASIRGA GİBİ GELDİ"
Eyaletin başkenti Jijiga'ya 50 kilometre uzakta çiftçilikle uğraşan Leyla Muhammed, 6 çocuğuna bu tarladan kazandıklarıyla baktığını anlatarak yaşadıklarından ötürü umutsuzluğa kapıldığını söyledi. Çekirge sürülerinin bir kasırga gibi geldiğini ve tarım ürünlerini hızlıca tükettiğini anlatan Muhammed,
"Mahsulümü mahvettiler. Ne yapılacağını bilmiyoruz. Yiyeceğimizi de çekirgelere karşı olan mücadelemizi de kaybettik." diye konuştu.
Somali Eyaleti Tarım Bürosu'ndaki Mahsül Üretim ve Koruma Direktörü Abdi Aden Abdi, şimdiye kadar 93 bölgeye sahip eyaletin 36'sının çekirgelerin istilasına maruz kaldığına işaret ederek,
"6 helikopterimiz ve bir çift sabit kanatlı uçağımızla ilaçlamamızı sürdürüyoruz." dedi.