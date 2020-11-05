Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor! Yemek için şehir dışından gelen var...

Son dakika haberine göre; Ordu'nun en bilindik lezzetlerinden olan 'Ordu tostu', 72 yaşındaki Kahraman usta tarafından yıllardır yapılıyor. Ayvalık'ın tostu, İzmir'in kumrusu, Adana'nın kebabı gibi yüzlerce farklı lezzete ev sahipliği yapan Ordu'nun da meşhur tostunu özellikle yemek için kente gelenler oluyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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