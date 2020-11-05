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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor! Yemek için şehir dışından gelen var... Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor! Yemek için şehir dışından gelen var... Son dakika haberine göre; Ordu'nun en bilindik lezzetlerinden olan 'Ordu tostu', 72 yaşındaki Kahraman usta tarafından yıllardır yapılıyor. Ayvalık'ın tostu, İzmir'in kumrusu, Adana'nın kebabı gibi yüzlerce farklı lezzete ev sahipliği yapan Ordu'nun da meşhur tostunu özellikle yemek için kente gelenler oluyor. Giriş Tarihi: 05.11.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 10:48
Ayvalık'ın tostu, İzmir'in kumrusu, Adana'nın kebabı gibi yüzlerce farklı lezzete ev sahipliği yapan Ordu'nun da meşhur tostunu özellikle yemek için kente gelenler oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ordu'ya has, özel olarak üretilen bu tost, kendine has malzemeler ile yapılıyor. Ekmeği ve iç malzemeleri özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından üretildi. O günlerden bu güne kadar aradan geçen 62 yılın ardından Ordu tostu, kentte marka haline gelmiş durumda.
57 YILI AŞKIN SÜREDİR TOST YAPIYOR İki kardeşin başlattığı özel tostun hikayesini ise 72 yaşındaki yeğenleri Kahraman Arslan devam ettiriyor. Şimdilerde Subaşı Mahallesi'nde bulunan 12 metrekarelik dükkanında, 57 yılı aşkın süredir Ordu tostunu yapan Kahraman Arslan, dayılarından aldığı bu geleneği yıllardır devam ettiriyor.
Yıllar geçmesine rağmen aynı lezzeti devam ettiren Kahraman usta, ilerleyen yaşına rağmen gününün büyük bir bölümünü dükkanında tost yaparak geçirdiğini aktarıyor.
"EZME SUCUĞU KENDİM GÜNLÜK OLARAK HAZIRLIYORUM" Tostun özelliğini içerisinde kullanılan hammaddelerden geldiğini ve doğal olmayan ürünlerin kullanılmadığını ifade eden Kahraman Arslan, "Ezme sucuk kullanılır, 1958 yılında dayılarımız başladı ve 1963 yılında da ben başladım. O gün öğrendiklerimle birlikte devam ettiriyorum. Bu tostun farkı lezzeti ve doyurur olması.