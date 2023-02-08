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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı! 85 milyon tek yürek!

Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e müthiş bir dayanışma sergiledi. Çocuklar oyuncaklarını bağışlarken, yaşlıların kimi yardım malzemelerini sırtladı, kimi umre parasını yolladı. Kan bağışı kuyrukları uzadıkça uzadı. Öte yandan enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için zamanla yarış devam ederken, evlerine giremeyen binlerce vatandaş için de barınma seferberliği sürüyor. Bölgede hasar almayan tüm devlet tesisleri, deprem mağduru vatandaşlar için kapılarını açarken, yurtlar, oteller, spor salonları ve tren vagonları dâhil vatandaşların barınması için hazırlandı. İşte fotoğraflarla 85 milyonun müthiş dayanışması...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:12
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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı! 85 milyon tek yürek!

Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı! 85 milyon tek yürek!

Kimi battaniye, kimi elektrikli ısıtıcı, kimi atkı-eldiven bağışladı. AFAD merkezlerinde gelen bağışlar için kuyruklar oluştu. AFAD koordinesinde STK'lar, üniversiteler, dernekler, belediyeler, valilikler de yardım topladı.

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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı! 85 milyon tek yürek!

AFAD, şu ana kadar 300 bin battaniye, 41 bin 504 aile yaşam çadırı, 101 bin 738 yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 adet mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 adet tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekarelik çadırı ilk etapta bölgeye gönderdi.

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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı! 85 milyon tek yürek!

Türk Kızılay depremin olduğu ilk anda 5 mobil mutfak, 76 ikram aracı, bin 499 çadır, 21 bin 636 battaniyeyi bölgeye ulaştırdı.

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Devlet ve özel sektör kapılarını depremzedelere açtı! 85 milyon tek yürek!

Hatay başta olmak üzere çadır kent olarak belirlenmiş noktalara kurulmaya başlandı.