24 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan'da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!

Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan'da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!

Ramazan ayı birçok kişi için sağlı beslenme düzeni oturtmak ve kilo vermek için uygun bir zemin hazırlıyor. Bu sebeple kişiler arama motorlarında "Ramazan ayında nasıl beslenmeli?", "İftar ve sahurda neler yenmeli?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Dr. Ender Saraç önerdi: İşte beklenen Ramazan menüsü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:19
  • 1
  • 21
Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan’da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlar aynı zamanda bunun manevi faydaları kadar fiziksel faydalarından da yararlanmak istiyor. Yeme ve içmelerini düzene sokarak sağlıklı bir adım atmak isteyenler "Ramazan'da diyet nasıl yapılır?", "Ramazan'da kilo vermenin yolları?" şeklinde araştırmalara başladı. Dr. Ender Saraç iftar ve sahur menüsünü paylaştı. Bunları yapan -10 kg verir. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan’da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!

ZAYIFLATAN RAMAZAN DİYETİ

Oruç tutarken dengeli bir beslenme sistemini temel alan zayıflatan Ramazan diyeti, az yağlı besinleri içermektedir. Ayrıca Ramazan diyetinde bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede sindirim sistemi çok daha iyi çalışacak ve kilo verme süreci hızlanacak. Zayıflatan Ramazan diyeti boyunca aç kalma süreci çok uzun olacağı için kilo verme durumu kolayca gerçekleşecektir. Fakat bu diyet sırasında dengeli ve düzenli beslenmek çok büyük önem taşımaktadır.

  • 3
  • 21
Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan’da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!

Ramazan Ayın'da Ender Saraç'ın tavsiye ettiği diyet listesi ile 10 kilo verebilirsiniz. Nasıl mı? işte o diyet listesi...

Sahur

Açık çay (şekersiz)

1 adet haşlanmış yumurta

3 dilim peynir

3-4 dilim ekmek

2 ceviz

Domates, salatalık

  • 4
  • 21
Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan’da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!

İftar

1-2 hurma

1 kepçe çorba 10-20 dakika sonra

  • 5
  • 21
Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan’da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!

1. seçenek

5 yemek kaşığı sebze yemeği

1 büyük kâse cacık

2 dilim ekmek, salata