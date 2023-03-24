HaberlerGaleriEnder Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan'da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!
Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Ramazan'da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin!
Ramazan ayı birçok kişi için sağlı beslenme düzeni oturtmak ve kilo vermek için uygun bir zemin hazırlıyor. Bu sebeple kişiler arama motorlarında "Ramazan ayında nasıl beslenmeli?", "İftar ve sahurda neler yenmeli?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Dr. Ender Saraç önerdi: İşte beklenen Ramazan menüsü...