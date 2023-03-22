Ramazan Bayramı'ndan önce MAAŞLAR yatacak mı? Bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT'liye İKRAMİYE ve ZAM takvimi

Mart'ta müracaat eden ne zaman maaş alacak? Maaş nasıl hesaplanacak kaç günlük verilecek? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alacak? Emekli maaşlarına zam ne zaman yapılacak? Yeni ikramiye için hangi görüşme yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.