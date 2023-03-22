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Ramazan Bayramı'ndan önce MAAŞLAR yatacak mı? Bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT'liye İKRAMİYE ve ZAM takvimi

Mart'ta müracaat eden ne zaman maaş alacak? Maaş nasıl hesaplanacak kaç günlük verilecek? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alacak? Emekli maaşlarına zam ne zaman yapılacak? Yeni ikramiye için hangi görüşme yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:36
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Ramazan Bayramı’ndan önce MAAŞLAR yatacak mı? Bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liye İKRAMİYE ve ZAM takvimi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası tarih oldu.

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Ramazan Bayramı’ndan önce MAAŞLAR yatacak mı? Bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liye İKRAMİYE ve ZAM takvimi

EYT başvuru işlemini Mart ayı içerisinde yapanların maaşları 1 Nisan'da bağlanacak. EYT'lilerin emekli maaşları ise yetişmesi durumunda 17 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacakken, emekli maaşı ile beraber bir ödeme daha olacak.

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Ramazan Bayramı’ndan önce MAAŞLAR yatacak mı? Bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liye İKRAMİYE ve ZAM takvimi

Yine bunların yanında bayram ikramiyesi ve banka promosyonu emeklilik hakkı kazanmış olan EYT'lilere ek gelir olacak.

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Ramazan Bayramı’ndan önce MAAŞLAR yatacak mı? Bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liye İKRAMİYE ve ZAM takvimi

Mart'ta müracaat eden ne zaman maaş alacak? Maaş nasıl hesaplanacak kaç günlük verilecek? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesini kimler alacak? Emekli maaşlarına zam ne zaman yapılacak? Yeni ikramiye için hangi görüşme yapılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte tüm detaylar;

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Ramazan Bayramı’ndan önce MAAŞLAR yatacak mı? Bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liye İKRAMİYE ve ZAM takvimi

MART'TA MÜRACAAT EDEN NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

Başvuru işi bitti. Başvuru işi bitti ama çok soru geliyor. İnsanlar e-Devlet'ten başvurmuşlar birçoğunun değerlendirme aşamasında vs. diye şeyler var. Endişe etmeye gerek yok. Başvurunuzu doğru şekilde yaptıysanız zaten Mart'taki başvuru tarihiniz sizi için geçerli.