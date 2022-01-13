Koronavirüs savaşçıları! Ardahan'da eksi 30 derecede mücadele

Koronavirüs salgının son bulması için her koşulda vatandaşın yanında olan sağlık çalışanlarını, Ardahan'ın zorlu hava koşulları da engelleyemedi. Kilometrelerce yol gidip vatandaşa aşı ulaştıran Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Halenur Korkmaz "Köpeklere karşı savunmasız, hava koşulları karşısında da zorlansak da görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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