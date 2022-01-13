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Koronavirüs savaşçıları! Ardahan'da eksi 30 derecede mücadele

Koronavirüs salgının son bulması için her koşulda vatandaşın yanında olan sağlık çalışanlarını, Ardahan'ın zorlu hava koşulları da engelleyemedi. Kilometrelerce yol gidip vatandaşa aşı ulaştıran Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Halenur Korkmaz "Köpeklere karşı savunmasız, hava koşulları karşısında da zorlansak da görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:19
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Koronavirüs savaşçıları! Ardahan’da eksi 30 derecede mücadele

Termometrelerin sıfırın altında 30'ları gösterdiği kentte kar, fırtına ve soğuk demeden çalışan sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında bir tek kişiyi dahi aşısız bırakmak istemiyor.

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Koronavirüs savaşçıları! Ardahan’da eksi 30 derecede mücadele

Bazen araçla bazen de yürüyerek karlı yolları aşan sağlık ekipleri, her türlü coğrafi zorluğa rağmen köy, ilçe ve kent merkezlerinde aşı uygulamasını aksatmadan sürdürüyor.

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Koronavirüs savaşçıları! Ardahan’da eksi 30 derecede mücadele

Her gün 42 kişiden oluşan 14 mobil ekip ile köylerde aşı çalışmalarına devam eden Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gittikleri yerlerde kapıları tek tek çalıp, aşı yapıyor.

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Koronavirüs savaşçıları! Ardahan’da eksi 30 derecede mücadele

EV EV DOLAŞIP TARAMA YAPIYORLAR

Ev ev dolaşarak sağlık taraması yapan ekipler, aynı zamanda köy okullarında toplanan vatandaşların da Covid-19 aşılarını uygulamaya çalışıyor.

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Koronavirüs savaşçıları! Ardahan’da eksi 30 derecede mücadele

Merkeze 46 kilometre uzaklıktaki 370 nüfuslu Beşiktaş köyünde aşı çalışması yapan mobil ekipler, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.