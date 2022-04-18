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Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi

İstanbul'da çocukların keyifli vakit geçirmek ve eğlenmek için gittiği parklardaki eskiyen oyuncaklar tehlike saçıyor. Güvenlik halatı kopuk, çivileri çıkmış ve zemini paslı oyun alanları risk oluşturuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nicel Yıldız Silahlı, parklarda olası yaralanmaların altını çizerek, "Kirli ortamda meydana gelen yaralanmalar enfeksiyon hastalıklarına, yüksekten düşmeler kafa içi kanamaları ya da ekstremite kırıklarıyla sonuçlanabilir" dedi. Aileler de yetkililerden parkların onarılmasını talep etti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:08
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Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi

Çocuk parklarındaki eskimiş oyun alanları tehlikeye davetiye çıkarabilir. Parklardaki salıncak, tahterevalli, kaydırak, jimnastik alanları gibi gruplar oldukça fazla kullanılıyor. Hem çevresel hem insan kullanımı hem de zamanın etkisiyle yıpranan, kırılan, paslanan bu oyun alanları risk oluşturuyor.

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Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi

OYUN OYNANMASINA ENGEL DEĞİL ANCAK...

İstanbul'daki bir takım parklarda bulunan güvenlik halatı kopuk, zemini paslı ve çivili oyun alanları, kırık salıncaklar, demiri çıkık trambolinler çocukların oyun oynamasına engel olmuyor ancak bu durum aileleri endişe düşürüyor.

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Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi

'ÇOCUK PARKLARI BELLİ ARALIKLARLA DENETLENMELİ'

Parkların çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nicel Yıldız Silahlı, "Çocuk parklarının Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yapılması, belli kriterlere uygun olması ve belli aralıklarla da denetleniyor olması gerekiyor" dedi.

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Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi

'BOĞULMA VE DÜŞME YAŞANABİLİR'

Silahlı, "Özellikle kopan halatlar, çocuklarda boğulmalara, düşmelere sebep olabiliyor. Kayganlaşan zeminler de çocukların dengesinin kaybolmasına ve yüksekten düşmelere neden olabiliyor. Park zemininde uygun olmayan materyallerin bulunması, çivi ya da paslı metal kalıntıların bulunması çocukların kesici olarak yaralanmasına sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi

"EBEVEYNLER PARKIN GÜVENLİĞİNİ KONTROL ETMELİ"

Parklarda çocukların ebeveyn gözetiminde oynaması gerektiğine de dikkat çeken Silahlı, "Çocuklara da birbirlerine saygı duymalarını öğretmek gerekiyor. Ebeveynler parkın güvenliğini kontrol etmeli. Kopmuş salıncak zincirleri varsa o parkta oynamayı engellemeleri gerekiyor. Yaralanma meydana geldiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Özellikle yüksekten düşmeler bizim için çok tehlikeli ve dinamik sonuçları olan yaralanmalar oluyor. El, ayak, bacak kesilmesi gibi durumlarda hemen o bölgeye bastırıp, kanama kontrolünü sağlayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Özellikle kirli ortamda meydana gelen yaralanmalar enfeksiyon hastalıklarına, yüksekten düşmeler kafa içi kanamaları ya da ekstremite kırıklarıyla sonuçlanabilir" dedi.