Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi

"EBEVEYNLER PARKIN GÜVENLİĞİNİ KONTROL ETMELİ"

Parklarda çocukların ebeveyn gözetiminde oynaması gerektiğine de dikkat çeken Silahlı, "Çocuklara da birbirlerine saygı duymalarını öğretmek gerekiyor. Ebeveynler parkın güvenliğini kontrol etmeli. Kopmuş salıncak zincirleri varsa o parkta oynamayı engellemeleri gerekiyor. Yaralanma meydana geldiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Özellikle yüksekten düşmeler bizim için çok tehlikeli ve dinamik sonuçları olan yaralanmalar oluyor. El, ayak, bacak kesilmesi gibi durumlarda hemen o bölgeye bastırıp, kanama kontrolünü sağlayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Özellikle kirli ortamda meydana gelen yaralanmalar enfeksiyon hastalıklarına, yüksekten düşmeler kafa içi kanamaları ya da ekstremite kırıklarıyla sonuçlanabilir" dedi.