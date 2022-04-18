18 Nisan 2022, Pazartesi
Çocuk parklarındaki tehlike! Aileler yetkililere seslendi
İstanbul'da çocukların keyifli vakit geçirmek ve eğlenmek için gittiği parklardaki eskiyen oyuncaklar tehlike saçıyor. Güvenlik halatı kopuk, çivileri çıkmış ve zemini paslı oyun alanları risk oluşturuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nicel Yıldız Silahlı, parklarda olası yaralanmaların altını çizerek, "Kirli ortamda meydana gelen yaralanmalar enfeksiyon hastalıklarına, yüksekten düşmeler kafa içi kanamaları ya da ekstremite kırıklarıyla sonuçlanabilir" dedi. Aileler de yetkililerden parkların onarılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:08
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