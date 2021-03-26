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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri En yeni Cuma mesajları burada! 26 Mart dualı, hadisli, en güzel resimli Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar... En yeni Cuma mesajları burada! 26 Mart dualı, hadisli, en güzel resimli Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar... Mübarek Cuma gününe erişmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan İslam alemi, bu mübarek Cuma gününde Cuma mesajı paylaşımı yapıyor. Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler, resimli ya da yazılı mesaj içerikleri araştırıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününde, Cuma namazı kılmak, dua etmek önem taşırken, gelenek haline gelen Cuma mesajı da ön plana çıkıyor. İşte bugüne özel derlediğimiz dualı, hadisli ve en güzel resimli Cuma mesajları... Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:36
Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da en popüler paylaşım araçları arasında yer alıyor. Hayır ve bereketin bol olduğu mübarek Cuma günü, öğle vakti cemaat ile birlikte Cuma namazı kılınıyor. Namaz öncesinde güzel dileklerini Cuma mesajı ile paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel içerikleri araştırıyor. İşte hadisli, dualı, en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI 2021
* Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.
* Rabbim çok yorgunum. Bana bütün haberlerin en güzelini gönder. Üzerime bir iyilik ve güzellik ver, hiç ummadığım sevinç nasip et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
* Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
* Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.
* Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.
* Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.
* Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.
* Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…