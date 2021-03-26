En yeni Cuma mesajları burada! 26 Mart dualı, hadisli, en güzel resimli Cuma mesajları! Hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da en popüler paylaşım araçları arasında yer alıyor. Hayır ve bereketin bol olduğu mübarek Cuma günü, öğle vakti cemaat ile birlikte Cuma namazı kılınıyor. Namaz öncesinde güzel dileklerini Cuma mesajı ile paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel içerikleri araştırıyor. İşte hadisli, dualı, en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajları...