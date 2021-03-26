Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Evinin ortasında rögar kapağı buldu! Bakın nereye çıktı Evinin ortasında rögar kapağı buldu! Bakın nereye çıktı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Jennifer Little adındaki bir kişi evin zemininde gizli bir rögar kapağı bulan ve bu kapağı açan kişi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Rögar kapağının arkasında gördükleri ev sahibini adeta hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 06:20
Videoda evin içinde bir rögar kapağı olduğu ve bu kapağın arkasında neler olup bittiğini merak ettikleri için keşfe çıktıklarını gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evin ortasındaki rögar kapağını kaldırdıklarında ise 1950'li yıllarda yapılmış bir bomba sığınağı buldular.
Jennifer videosunda 1950'li yıllarda inşa edilen evlerde, bomba sığınaklarının bulunmasının soğuk savaştan ve özellikle Orta Kaliforniya'daki bölgeye atılan nükleer bomba korkusundan dolayı oldukça normal olduğunu söylüyor.
Enkaz ve delikten de anlaşıldığı üzere buraya bir insan gelmeyeli neredeyse 50 yıl olmuş.
Bununla birlikte sığınakta ilginç detaylar buldular.