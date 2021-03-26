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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız
Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için fark edemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:10
Klavyelerin F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için farkedemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...
Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.
Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.