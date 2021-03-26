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Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız

Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için fark edemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:10
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Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız

Klavyelerin F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için farkedemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

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Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız

Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...

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Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

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Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.