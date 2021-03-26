Uçak camlarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız

Klavyelerin F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için farkedemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...