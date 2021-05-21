BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

BİM 21 Mayıs kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin daha önce 21 Mayıs olarak yayımladığı aktüel ürünler listesinin 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü satışa çıkacağı bildirildi. Bizde sizler için güncel indirim listesini sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta BİM marketlerde sürpriz ürünler olacak. Elektrikli scooter ile bisikletin dikkat çektiğin katalogda, tekstil ve züccaciye ürünleri de yer alıyor. İşte BİM 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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