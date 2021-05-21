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Haberler Galeri BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

BİM 21 Mayıs kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin daha önce 21 Mayıs olarak yayımladığı aktüel ürünler listesinin 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü satışa çıkacağı bildirildi. Bizde sizler için güncel indirim listesini sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta BİM marketlerde sürpriz ürünler olacak. Elektrikli scooter ile bisikletin dikkat çektiğin katalogda, tekstil ve züccaciye ürünleri de yer alıyor. İşte BİM 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 10:00
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BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

BİM aktüel ürünler kaataloğu yayımlandı. 21 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyaları konusunda araştırmalar sürüyor. Hemen şunu belirtelim ki, daha önce 21 Mayıs olarak duyurulan BİM cuma indirimlerinin 24 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacağı bildirildi. Kampanya öncesinde merak edilen ürünlerin listesini sayfamızda derledik. İşte BİM 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

Woger Elektrikli Scooter

• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf

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BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

Dijitsu 43 Inç Full Hd Uydu Alıcılı TV

• 178 derece geniş görüş açısı
• DVB-T ve DVB-t2 karasal yayınları alabilme

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BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

40 Inç Full HD Smart TV

• 1920x1080 çözünürlük
• 16.7 milyon renk derinliği·

Alfa 10 TB Klavyeli Tablet

• İşlemci: MT8168
• Çözünürlük: 800x1280 px

26 Jant 21 Vites Bisiklet

• Çelik kadro
• İndex vites sistemi

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BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!

Çantalı Masa Sandalye Seti

• Farklı renk seçenekleri

Erkek Bakım Seti

• Şarj standı
• Berber tarağı

Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon

• İçerik: Silk-épil 1 epilatör, koltukaltı ataçmanı, temizleme fırçası
• 2 0 cımbıza sahip