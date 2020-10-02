02 Ekim 2020, Cuma
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En yeni cuma mesajları 2020: Dualı ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ekim ayının ilk cuması için İslam alemi hazırlıklarını sürdürüyor. Cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en yeni cuma mesajlarını araştırıyor. Sizde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza göndermek için cuma mesajı arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte en yeni, resimli ve dualı cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:03
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En yeni cuma mesajları 2020: Dualı ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Cuma, Müslümanların bayramı olarak bilinen mübarek bir gündür. Bu mübarek günde öğle vakti cuma namazı idrak edilir. Cuma namazı öncesinde ise vatandaşlar SMS olarak ya da sosyal medya aracılığıyla cuma tebriği yaparlar. Ekim ayına özel en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde en güzel mesajları arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte en yeni, dualı ve resimli cuma mesajları...

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En yeni cuma mesajları 2020: Dualı ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2020

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

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En yeni cuma mesajları 2020: Dualı ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

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En yeni cuma mesajları 2020: Dualı ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

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En yeni cuma mesajları 2020: Dualı ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.