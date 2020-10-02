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En yeni cuma mesajları 2020: Dualı ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ekim ayının ilk cuması için İslam alemi hazırlıklarını sürdürüyor. Cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en yeni cuma mesajlarını araştırıyor. Sizde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza göndermek için cuma mesajı arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte en yeni, resimli ve dualı cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 08:57Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:03