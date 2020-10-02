Simpsons kehanetleri dünyayı şoke etti! Trump'ın koronavirüse yakalanacağını önceden bildiler mi?

İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan ve hala da devam eden Amerikan televizyon dizisi The Simpsons yine gündem oldu. ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yeniden gündem oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs salgınını bilen ardından da Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli katil arıları da konu alan Simpsonlar'ın son bombası ABD Başkanı Trump ve eşinin koronavirüse yakalanması oldu.