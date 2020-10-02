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Haberler Galeri 2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...

2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...

BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Müşterilerin meraklı bekleyişinin ardından BİM marketlerin 2 Ekim indirimleri yayımlanan katalogla duyurulmuştu. Ekim ayının ilk kampanyalı döneminde sürpriz indirimli ürünler bulunuyor. BİM 2 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğunun detaylarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:25
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2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...

BİM 2 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde sürpriz ürünlerin yer aldığını görüyoruz. Ekim ayının ilk kampanyalı ürünler listesinde elektronikten züccaciyeye, mobilyadan tekstil ürünlerine, elektrikli ev aletlerinden oyuncak çeşitlerine kadar birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. BİM 3 Ekim aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı

• 12 adet servis tabağı
• 12 adet pasta tabağı
• 12 adet kase
• 12 adet çukur tabak
• 1 adet çorbalık
• 1 adet çorbalık kapağı
• 1 adet büyük kayık tabak
• 2 adet küçük kayık tabak
• 1 adet tuzluk
• 1 adet biberlik
• 1 adet kürdanlık
• 1 adet kürdanlık kapağı

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2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...

Hisar Optima
8 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Cam kapaklı

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  • 29
2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...

Hisar Optima
Çelik Çaydanlık

• Üst demlik 1 L
• Alt suluk 2 L

  • 5
  • 29
2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...

Glass in Love
Çelik Standlı Cam Sunum Tepsisi

• Yüksek kalite paslanmaz çelik kapak
• Krom kaplama paslanmaz çelik stant