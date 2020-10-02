HaberlerGaleri2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...
2 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Metal dikiş kutusu, katlanır masa, yüz ve banyo havlusu, nevresim takımı...
BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Müşterilerin meraklı bekleyişinin ardından BİM marketlerin 2 Ekim indirimleri yayımlanan katalogla duyurulmuştu. Ekim ayının ilk kampanyalı döneminde sürpriz indirimli ürünler bulunuyor. BİM 2 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğunun detaylarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:25