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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel için başvurular başladı mı? Başvurular nereden, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, hangi bölümde kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 personel alımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:16
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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel için başvurular başladı mı? Başvurular nereden, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. İşte, tüm ayrıntılar...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel için başvurular başladı mı? Başvurular nereden, ne zaman yapılacak?

KPSS ŞARTI ARANIYOR
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel için başvurular başladı mı? Başvurular nereden, ne zaman yapılacak?

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel için başvurular başladı mı? Başvurular nereden, ne zaman yapılacak?

BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel için başvurular başladı mı? Başvurular nereden, ne zaman yapılacak?

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.