Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli personel için başvurular başladı mı? Başvurular nereden, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, hangi bölümde kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 personel alımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





