Duyanların ağzı açık kalıyor! Kızıl Gezegen Mars'ta inanılmaz keşif! Kızıl gezegen meğer 3-4 milyar yıl önce...

Mars'ta uyduların çektiği yüzey görüntüleri heyecanlandırdı. Kızıl Gezegen olarak geçen Mars'ın 3-4 milyar yıl öncesinde hiç de öyle olmadığı görüldü. İncelemelerin ardından bilim adamlarının keşifleri Dünya ile Mars arasında öyle bir benzerlik buldu ki, duyanlar hayret etti.