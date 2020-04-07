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Haberler Galeri En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

Bugün 7 Nisan Berat Kandili... En kolay yapılan kandil simidi tarifini sayfamızda derledik. İsterseniz pastane usulü mahlepli, isterseniz ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifini inceleyebilirsiniz. Kandil günlerinde özel olarak yapılan bir yiyecek olan kandil simidine soflaraların yer vermek isteyenler için yapımı kolay kandil simidi tarifini araştırıyor. İşte sizler için hazırladığımız en kolay kandil simidi tarifi...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 11:42
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En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

En kolay kandil simidi nasıl yapılır? Günahlardan arınmayı ifade eden Berat Kandili dolayısıyla, kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar, mahlepli kandil simidi ve ağızda dağılan kandil simidi tariflerini araştırmaya başladılar. Osmanlı geleneği olan "kandil simidi" bugün sofralarda yerini alacak. Peki, en güzel ve en kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi...

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En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

* 4,5 su bardağı un
* 125 gram eritilmiş tereyağı
* 1 çay bardağı sıvı yağ
* 1 yumurta
* 1,5 çay bardağı sulu yoğurt
* 1 paket kabartma tozu
* 1 tatlı kaşığı mahlep
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 2 tatlı kaşığı şeker
* Yumurta
* Susam

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En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mahlepli kandil simidi yapabilmek için öncelikle, un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri bir kap veya kase içinde karıştırın. Karıştırılan unu azar azar ekleyerek kabartma tozunu ilave edilerek yoğurmaya başlayın.

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En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

Karıştırılan hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.

Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

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En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...