En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi

Bugün 7 Nisan Berat Kandili... En kolay yapılan kandil simidi tarifini sayfamızda derledik. İsterseniz pastane usulü mahlepli, isterseniz ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifini inceleyebilirsiniz. Kandil günlerinde özel olarak yapılan bir yiyecek olan kandil simidine soflaraların yer vermek isteyenler için yapımı kolay kandil simidi tarifini araştırıyor. İşte sizler için hazırladığımız en kolay kandil simidi tarifi...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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