Dehşete düşüren görüntüler! Çinliler yeni pandemilere davetiye çıkarıyor!

Dünyayı dize getiren corona virüsünün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 350 bine yaklaşırken, özellikle Güneydoğu Asya'da görünlen beslenme alışkanlıkları ve ıslak pazarlar tartışmalara hemen her gün bir yenisini ekliyor. Nesli tükenmekte olan vahşi hayvanların restoranlarda satılması bu ülkelerde "lüks" olarak kabul edilirken, sadece corona virüsün değil, gelecekteki korkulan pandemilerin yaşanmaması ve engellenmesi için, küresel vahşi yaşam ticaretini durdurmak büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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