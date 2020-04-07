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Dehşete düşüren görüntüler! Çinliler yeni pandemilere davetiye çıkarıyor!

Dünyayı dize getiren corona virüsünün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 350 bine yaklaşırken, özellikle Güneydoğu Asya'da görünlen beslenme alışkanlıkları ve ıslak pazarlar tartışmalara hemen her gün bir yenisini ekliyor. Nesli tükenmekte olan vahşi hayvanların restoranlarda satılması bu ülkelerde "lüks" olarak kabul edilirken, sadece corona virüsün değil, gelecekteki korkulan pandemilerin yaşanmaması ve engellenmesi için, küresel vahşi yaşam ticaretini durdurmak büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 11:21
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Dehşete düşüren görüntüler! Çinliler yeni pandemilere davetiye çıkarıyor!

Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeyi sürdürürken, tüm dünyada birinci gündem maddesi olan virüsle ilgili gelen haberler şok etkisi yaratmaya devam ediyor.

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Dehşete düşüren görüntüler! Çinliler yeni pandemilere davetiye çıkarıyor!

Uzmanlar büyük olasılıkla Çin'de vahşi hayvan satan bir markette başlayan corona virüs pandemisinin küresel vahşi yaşam ticaretini durdurmak için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

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Dehşete düşüren görüntüler! Çinliler yeni pandemilere davetiye çıkarıyor!

Dünya çapında insanların diğer hayvanlarla bağını artırmak için çalışan Humane Society International'ın Vahşi Yaşam Müdürü Adam Peyman, Vietnam'da yemek söylemek için bir restorana girdiğinde şok olmuştu.

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Dehşete düşüren görüntüler! Çinliler yeni pandemilere davetiye çıkarıyor!

Menüde nesli tehlikede olan hayvanlardan geleneksel pirinç, erişte ve deniz ürününe kadar yemek vardı.

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Dehşete düşüren görüntüler! Çinliler yeni pandemilere davetiye çıkarıyor!

Dikenli vatoz, oklu kirpi, yumuşak kabuklu kaplumbağa, vahşi domuz ve keçi de sunulan yemekler arasındaydı.