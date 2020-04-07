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Haberler Galeri Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili İslam alemi tarafından bugün idrak edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'nde evlerinde ibadet ve dua edecek. Berat Kandili namazı, 100 rekat veya 2 rekat olarak kılınır. 100 rekat namaza Salat-ül hayr (Hayır namazı) denir. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 12:37
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Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Berat Gecesi tövbe ve dua gecesidir. Ayetlerde bahsedildiği üzere bu gece, affedilme gecesidir. Bu mübarek gün ile ilgili günün en çok aranılanları arasında "Berat Kandili namazı" yer alıyor. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

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Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

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Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

BERAT KANDİLİ NAMAZININ KILINIŞI

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

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Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

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Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?

- İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

- Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.