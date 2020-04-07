Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Berat Gecesi tövbe ve dua gecesidir. Ayetlerde bahsedildiği üzere bu gece, affedilme gecesidir. Bu mübarek gün ile ilgili günün en çok aranılanları arasında "Berat Kandili namazı" yer alıyor. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir? İşte detaylar...