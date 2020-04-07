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Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?
Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili İslam alemi tarafından bugün idrak edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'nde evlerinde ibadet ve dua edecek. Berat Kandili namazı, 100 rekat veya 2 rekat olarak kılınır. 100 rekat namaza Salat-ül hayr (Hayır namazı) denir. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 07.04.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 12:37
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