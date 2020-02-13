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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı sonucu başına 7 mermi isabet eden Vehbi Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 16:46
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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!