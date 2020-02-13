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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı sonucu başına 7 mermi isabet eden Vehbi Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 16:46
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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!

Olay, Şanlıurfa ilçesinin Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi.

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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!

Alınan bilgilere göre, mahallede mobilya dükkanında oturan Vehbi Karadağ, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!

Başına 7 mermi isabet eden Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

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Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!
Şanlıurfa Siverek'te sokak ortasında dehşet!

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.