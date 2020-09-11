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Haberler Galeri BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

BİM 11 Eylül aktüel ürünler satışa çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM marketlerde indirim rüzgarı esiyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 11 Eylül kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bu cuma günü BİM'de cam ankastre set, mermer desenli kahvaltılık, oyuncak ev aletleri, laptop çantası, çok amaçlı dolap, el mikseri, blender set gibi birçok ürün yer alıyor. Haftanın indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 09:05
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BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

BİM cuma indirimleri neler? BİM müşterilerinin merakla beklediği 11 Eylül indirimleri başladı. Cuma günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden katalog bilgilerini araştırıyor. Bizd sizler için en güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce aktüel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

Kumtel Cam Ankastre Set

• Cam Davlumbaz
• 60 cm cam davlumbaz
• Siyah cam
• Güç: 163 W
• Cam Ocak
• Otomatik düğmeden çakmaklı
• 4 gözü gazlı
• Gaz emniyetli
• Siyah cam gövde
• Emayeli ızgara
• Cam Panel Fırın
• Full cam panel
• Toplam güç: 1600 W
• A+ sınıfı enerji
• 50 litre fırın kapasitesi

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BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

Naturalove
Mermer Desenli Kahvaltılık

• 5 adet kase

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  • 30
BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

Naturalove
Mermer Desen Fanuslu Kek Standı

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  • 30
BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

Piccolo Mondi
Oyuncak Ev Aletleri