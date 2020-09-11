BİM cuma günü indirimleri dolu dolu! 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler...

BİM 11 Eylül aktüel ürünler satışa çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM marketlerde indirim rüzgarı esiyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 11 Eylül kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bu cuma günü BİM'de cam ankastre set, mermer desenli kahvaltılık, oyuncak ev aletleri, laptop çantası, çok amaçlı dolap, el mikseri, blender set gibi birçok ürün yer alıyor. Haftanın indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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