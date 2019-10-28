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29 Ekim Atatürk sözleri! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na saatler kala hazırlıklar sürüyor. Cumhuriyetin 96'ncı yılı coşku ile tüm yurtta kutlanacak. Resepsiyonlar, resmi geçişler ve törenlerin düzenleneceği Cumhuriyet Bayramı öncesi milyonlarca kişi paylaşımlar yapmaya başladı. Paylaşımlar içinde Atatürk'ün, "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!" sözünün yer aldığı fotoğraf öne çıkıyor. Ayrıca Cumhuriyet bayramı sözleri ve şiirleri de yoğun şekilde aranıyor. Biz de sizler için Atatürk'ün en güzel Cumhuriyet sözlerini ve mesajlarını derledik. İşte 29 Ekim Atatürk sözleri ve en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 14:18
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29 Ekim Atatürk sözleri! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

En güzel 29 Ekim sözleri ve mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. Atatürk'ün sözlü fotoğrafları ve en eski görselleri de haberimizde...

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29 Ekim Atatürk sözleri! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti… Kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız!

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

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29 Ekim Atatürk sözleri! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, Her Daim İzindeyiz! Herkesin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

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29 Ekim Atatürk sözleri! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

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29 Ekim Atatürk sözleri! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.