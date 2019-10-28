29 Ekim Atatürk sözleri! En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları: Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na saatler kala hazırlıklar sürüyor. Cumhuriyetin 96'ncı yılı coşku ile tüm yurtta kutlanacak. Resepsiyonlar, resmi geçişler ve törenlerin düzenleneceği Cumhuriyet Bayramı öncesi milyonlarca kişi paylaşımlar yapmaya başladı. Paylaşımlar içinde Atatürk'ün, "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!" sözünün yer aldığı fotoğraf öne çıkıyor. Ayrıca Cumhuriyet bayramı sözleri ve şiirleri de yoğun şekilde aranıyor. Biz de sizler için Atatürk'ün en güzel Cumhuriyet sözlerini ve mesajlarını derledik. İşte 29 Ekim Atatürk sözleri ve en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 14:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





