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Bursa'da bir babanın oğluna isyanı yürekleri sızlattı: Verin bir tabanca ben sıkayım

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya.'' dedi.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:39
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Bursa’da bir babanın oğluna isyanı yürekleri sızlattı: Verin bir tabanca ben sıkayım
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Yoldan geçen Berat K. yönetimindeki 38 RV 828 plakalı otomobili durduran polis, ehliyet ve aracın belgelerini istedi.
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Bursa’da bir babanın oğluna isyanı yürekleri sızlattı: Verin bir tabanca ben sıkayım

Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.'nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Bursa’da bir babanın oğluna isyanı yürekleri sızlattı: Verin bir tabanca ben sıkayım
Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi.
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Bursa’da bir babanın oğluna isyanı yürekleri sızlattı: Verin bir tabanca ben sıkayım
Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.’ya sitem etti.
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Bursa’da bir babanın oğluna isyanı yürekleri sızlattı: Verin bir tabanca ben sıkayım
Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil” diye tepki gösterdi.