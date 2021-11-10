Bursa'da bir babanın oğluna isyanı yürekleri sızlattı: Verin bir tabanca ben sıkayım

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya.'' dedi.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 10:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL