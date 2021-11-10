Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

Yılan uzmanı olarak tanınan ve yakaladığı hayvanlarla adından söz ettiren Kane Durrant, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dev pitonun saldırısına uğradı. Dev yılan saniyeler içerisinde yaptığı hamle ile Durrant'ın atardamarını koparırken, o anlar böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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