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Haberler Galeri Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

Yılan uzmanı olarak tanınan ve yakaladığı hayvanlarla adından söz ettiren Kane Durrant, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dev pitonun saldırısına uğradı. Dev yılan saniyeler içerisinde yaptığı hamle ile Durrant'ın atardamarını koparırken, o anlar böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:33
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Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki ormanda korkunç bir yılan saldırısı gerçekleşti. 32 yaşındaki yılan uzmanı Kane Durrant, pitonu elinde tuttuğu sırada beklemediği saldırıyla karşılaştı.

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Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

Yılanın kopardığı atardamar, doktorların erken müdahalesi sonucu kurtarıldı.

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Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

Kane yaşadığı acı dolu anları ise şöyle anlattı;

"Yılan bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim."

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Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

Talihsiz adam, yılandan kurtulduğunda, kolunun bıçak gibi kesildiğini farketti. Kane, 'Sonra başının arkasından tutup bıraktığında kolumu ve içinde bulunduğu durumu gördüm. Arterin dışarı çıktığını görebiliyordum."

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Eliyle yakaladığı dev piton birden saldırdı! Atardamarı kopan adamın dehşet dolu anları böyle görüntülendi

ATARDAMARI İKİYE BÖLDÜ

Kolumu çıkaran atardamarımı gördüğümde damar olduğunu düşündüm ama ertesi gün ameliyattan uyandığımda atardamarın yüzde 100 kopmuş ve iki parça halinde olduğu söylendi.