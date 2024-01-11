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EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...

Regaip Kandili mesajları günün en önemli konuları arasında yer alıyor. Regaip Kandili 2024 yılında 11 Ocak tarihinde idrak ediliyor. Kandil mesajları ise müslüman alemi tarafından sorgulanıyor. İşte en anlamlı, resimli, ayetli, hadisli "Hayırlı Kandiller" mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 11.01.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 16:39
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EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...

2024 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili öncesi, Müslümanlar sevdikleriyle ve yakınlarıyla bir araya gelmenin, birbirlerine güzel dileklerini iletemenin heyecanını yaşıyor. Bu özel günü daha anlamlı kılmak ve sevgiyi paylaşmak için kısa ve anlamlı kandil mesajlarını sizler için derledik. İşte Regaip Kandili mesajları...

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EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...

2024 KANDİL MESAJLARI

"Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin."

"Sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle... Mübarek Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

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EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...

"Regaip kandilimiz kutlu olsun. Bu mübarek vakitler, kendimize, özümüze yaklaşabilmemiz; idrakimizi artırmamız ve daha olgun insanlar olmamız için vesile olabilsin"

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EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...

"Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

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EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...

"Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi dileğiyle. Bu mübarek gecede tüm komşularımızı düzenleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ne davet ediyoruz. Dualarımız birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için olsun."