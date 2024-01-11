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EN ANLAMLI KANDİL MESAJLARI: 11 Ocak 2024 dualı, ayetli, resimli, kısa-uzun REGAİP KANDİLİ mesajları ve sözleri...
Regaip Kandili mesajları günün en önemli konuları arasında yer alıyor. Regaip Kandili 2024 yılında 11 Ocak tarihinde idrak ediliyor. Kandil mesajları ise müslüman alemi tarafından sorgulanıyor. İşte en anlamlı, resimli, ayetli, hadisli "Hayırlı Kandiller" mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 16:10Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 16:39