Meleknur Özgener’i öldürmüştü! Cani Ercan Ş. yakalandı
İstanbul'da cezaevinden kısa süre önce Ercan Ş., yılbaşı akşamı dehşet saçtı! Sevgilisi Nisa A'nın yanındaki arkadaşı Meleknur Özgener'e kurşun yağdırdı. Günlerce hastanede yaşam savaşı veren Meleknur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmanın ardından katil yakalandı.
Giriş Tarihi: 11.01.2024
14:44 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
14:47
Türkiye'nin konuştuğu vahşet, yılbaşı akşamı İstanbul Fatih'te yaşandı. Beş yıl önce adı bir cinayete karışan Ercan Ş., bir süre önce tahliye olup cezaevinden çıktı. Yılbaşı akşamı Yedikule'de 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A.'yı buluşmaya çağırdı. Bunun üzerine Nisa A. "Hadi biraz gezelim" diyerek yakın arkadaşı Meleknur Özgener'i de yanına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan Ş., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi. O sırada Ercan Ş., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı.
HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞTI
Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı Meleknur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Beyin ölümü gerçekleşen Meleknur Özgener yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız önceki gün son yolculuğuna uğurlandı.
ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU!
Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kullandığı aracı Fatih'te bir adreste terk edilmiş halde buldu. Araç yaklaşık 1.5 aydır 20 yaşındaki S.B.M. adına kiralık olarak görünüyordu.