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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! Bu tarihe dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok kesiminde kar ve sağanak etkili olurken, İstanbul'da kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur görülürken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulunarak gün ve saat verdi. Peki hangi illerde kar yağışı etkili olacak?

Giriş Tarihi: 11.01.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 21:43
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı! Bu tarihe dikkat edin
Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, İstanbul'da da akr beklentisi arttı.
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı! Bu tarihe dikkat edin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde karla karışık yağmur etkili oldu.
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı! Bu tarihe dikkat edin
Bazı bölgelerde ise sağanak görülürken, uzmanlar İstanbul'da kar yağışı için yeni bir tahminde bulundu.
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı! Bu tarihe dikkat edin

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! UZMAN İSİM TARİH VE SAAT VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı! Bu tarihe dikkat edin
İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih ve saat veren Orhan Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: