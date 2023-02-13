13 Şubat 2023, Pazartesi
Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?
Starlink uyduları merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Elon Musk, "Şirketimiz Starlink uydularını Türkiye'ye gönderebilir" dedi. Musk'ın bu teklifinin ardından starlink uydularının ne işe yaradığı araştırılmaya başlandı. Peki Starlink uydusu nedir, ne işe yarar?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:51
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