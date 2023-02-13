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Haberler Galeri Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

Starlink uyduları merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Elon Musk, "Şirketimiz Starlink uydularını Türkiye'ye gönderebilir" dedi. Musk'ın bu teklifinin ardından starlink uydularının ne işe yaradığı araştırılmaya başlandı. Peki Starlink uydusu nedir, ne işe yarar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:51
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Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

Elon Musk ve Starlink uyduları gündemdeki yerini aldı. Çeşitli nedenlerle ve söylemleriyle gündemden hiç düşmeyen SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, yaşanan 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından Türkiye'ye Starlink uydularını gönderme teklifinde bulundu. Ancak sosyal medyada Kahramanmaraş depreminden hemen önce uyduların gökyüzünde görüldüğü iddiaları atılmaya başlandı. Peki Starlink uydusu nedir? Starlink uydusu amacı nedir? Kaç tane Starlink uydusu bulunuyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

Ülkemizde 10 ili vuran asrın felaketi 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan da bir açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Musk, "Türkiye hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı. Musk'ın bu teklifi reddedilirken, konuya ilişkin detaylar da merak konusu oldu.

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Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

Ayrıca Starlink uydularıyla ilgili depremde Kahramanmaraş'ta görüldükleri iddiası da dikkat çekti. İşte sosyal medyada sıklıkla konuşulan Elon Musk ve starlink uyduları...

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Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

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Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

2020 yılı Eylül ayı itibarıyla SpaceX 775 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır. Toplamda ise 2020'lerin ortalarında 12.000 uydu konuşlandırılarak, ardından toplam uydu sayısının 42.000'e çıkarılması planlanmaktadır.