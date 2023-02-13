Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?

Ülkemizde 10 ili vuran asrın felaketi 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan da bir açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Musk, "Türkiye hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı. Musk'ın bu teklifi reddedilirken, konuya ilişkin detaylar da merak konusu oldu.