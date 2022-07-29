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Muğla'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…

Muğla'da ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan lüks yat kaçmaya başladı. Türkiye karasularından çıkmaya çalışan tekne, ateş açılarak durdurulabildi. Operasyon kapsamında toplam 81 kg kokain ve 3 kg skunk ele geçirildiği öğrenildi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 15:45
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Muğla’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

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Muğla’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…

Sabah'ın haberine göre, uyuşturucu ihbarı sebebiyle durdurulmak istenen tekne, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken ateş açılarak durduruldu.

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Muğla’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…

MOTOR VE YAT EKİPLERİ UYARILARA RAĞMEN DURMADI

Operasyonda "OCEAN BLUE" isimli ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "BELGOR" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığının tespit edilmesi üzerine, Vanuatu bayraklı "OCEAN BLUE" isimli ticari gemi ekipler tarafından durduruldu.

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Muğla’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…

Ancak ABD bayraklı "BELGOR" isimli motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçtı.

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Muğla’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…

4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı "BELGOR" isimli motor yat uzun süre takip edildi.