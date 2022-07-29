29 Temmuz 2022, Cuma
Muğla'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar…
Muğla'da ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan lüks yat kaçmaya başladı. Türkiye karasularından çıkmaya çalışan tekne, ateş açılarak durdurulabildi. Operasyon kapsamında toplam 81 kg kokain ve 3 kg skunk ele geçirildiği öğrenildi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 15:45
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19