11 Nisan 2022, Pazartesi
Edirne’de 4 kişinin öldüğü aile katliamında gelişme! Dedenin evinde altınlar ve para bulundu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin tabancayla vurularak katledilmesiyle alakalı yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme kaydedildi. Dede Mehmet Güner'in evinin kilerinde kullanılmayan ve duvara asılı elektrik panosu içinde 32 bin TL ile 10 cumhuriyet, 1 ata, 15 de küçük olmak üzere toplam 26 altın bulundu. Cinayet gecesi anne Filiz Güner'e ait olduğu ifade edilen 10 burma bilezik ile beşibiryerde altın seti ise bulunamadı.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 16:09
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27