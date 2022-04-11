Edirne’de 4 kişinin öldüğü aile katliamında gelişme! Dedenin evinde altınlar ve para bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin tabancayla vurularak katledilmesiyle alakalı yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme kaydedildi. Dede Mehmet Güner'in evinin kilerinde kullanılmayan ve duvara asılı elektrik panosu içinde 32 bin TL ile 10 cumhuriyet, 1 ata, 15 de küçük olmak üzere toplam 26 altın bulundu. Cinayet gecesi anne Filiz Güner'e ait olduğu ifade edilen 10 burma bilezik ile beşibiryerde altın seti ise bulunamadı.