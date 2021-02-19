Dev piton yılanı avını yuttuktan sonra kabusu yaşadı! Aslanlar bir anda...

Dev piton yılanı yakaladığı avını yedikten sonra kabusu yaşadı. Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Yakaladığı avını yiyen piton daha sonra aç olan aslanların avı oldu. O anlar ise belgeselci tarafından böyle görüntülendi.