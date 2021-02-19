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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton yılanı avını yuttuktan sonra kabusu yaşadı! Aslanlar bir anda... Dev piton yılanı avını yuttuktan sonra kabusu yaşadı! Aslanlar bir anda...
Dev piton yılanı yakaladığı avını yedikten sonra kabusu yaşadı. Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Yakaladığı avını yiyen piton daha sonra aç olan aslanların avı oldu. O anlar ise belgeselci tarafından böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 19.02.2021 12:37
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay yaşandı. Karnı aç olan dev piton karnını doyurduktan sonra kabusu yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avını yiyen piton daha sonra hareket etmekte zorlandı.
Bölgede aç gezen aslanlar av arayışına girince karnı şiş olan pitonu gözüne kestirdi.
Dehşet dolu anlar bir belgeselcinin kamerasına böyle yansıdı.