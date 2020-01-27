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Müge Anlı Elazığ depremi hakkında konuştu! Müge Anlı: Bu kader değil
Elazığ'daki depremde 39 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Müge Anlı, sert açıklamalarda bulundu. Tepkili olan ATV sunucusu Müge Anlı, "Kaç kere böyle başsağlığı dileyeceğiz. Dibindeki evler duruyor bir ev çökmüşse bu sağlam değildir." şeklinde konuştu. Yıkılan evlerin sağlam olmadığını vurgulayan ünlü sunucu yetkililerin caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini de dile getirdi. Elazığ depremi hakkında belediyelere de seslenen ünlü sunucu, "Lütfen artık kimselere müsama göstermeyin" dedi. Müge Anlı'nın Elazığ depremi hakkındaki "Bu kader değildir. Birileri malzemeden çalmış" ifadeleri dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın açıklamaları.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:17
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