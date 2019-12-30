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2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!

Yılbaşı menüsü tarifleri yılbaşını evde kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 evde yılbaşı menüsü nelerdir? Yılbaşı mezeleri ve yemekleri ev hanımlarının araştırdığı konulardan birisi. Yeni yılı evinde ve ailesiyle birlikte kutlamak isteyen kişiler kuracakları sofralarla bunu zenginleştirmek istiyor. Sizler için derlediğimiz evde yılbaşı menüsü ile birbirinden lezzetli yemeklerle bu özel geceyi geçirebilirsiniz. İşte, en güzel yılbaşı menüsü tarifleri…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 20:19
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2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!

En güzel yılbaşı menüsü tarifleri merak konusu oldu. 2020 evde yılbaşı menüsü tarifleri yeni yılı evinde kutlamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Yeni yıla girmek için geri sayım başladı. Vatandaşlar da yeni yılı kutlama planları için hazırlıklarını tamamlıyor. Kimi vatandaşlar yeni yılı evlerinde aileleriyle güzel bir sofra başında karşılayacak. Bu nedenle yılbaşı menüsü tarifleri araştırılmaya başlandı. Evde yılbaşı menüsü ve yılbaşı mezeleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, sizler için derlediğimiz yılbaşı sofra tarifleri!

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2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg bal kabağı

5 su bardağı et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

Taze reyhan

Tuz

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Et suyunu tencereye alarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balka bağını küçük küçük kesip tencereye ekleyin. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave edin. Piştikten sonra blender ile çorbayı püre haline getirin. 1-2 karıştırıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

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2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg bal kabağı

5 su bardağı et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

Taze reyhan

Tuz

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Et suyunu tencereye alarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balka bağını küçük küçük kesip tencereye ekleyin. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave edin. Piştikten sonra blender ile çorbayı püre haline getirin. 1-2 karıştırıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

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2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!

ISPANAK PÜRELİ KİŞ

MALZEMELER

1 kg ayıklanmış ıspanak yaprağı

2 çorba kaşığı margarin

2 çorba kaşığı un

Yarım litre süt, 1 tatlı kaşığı tuz

150 gram gravyer peyniri

Kiş için:

2 su bardağı un

150 gram tereyağı

Üç buçuk çorba kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp, doğrayın. Unla margarini kavurun. Ispanak yapraklarını içine atın. İyice karıştırın. 1 çay bardağı sıcak suyla 1-2 taşım kaynatın. Süt ve tuzu ilave edin. İyice suyunu çekince altını kapatın ve rendelenmiş gravyeri ilave edin.
Kiş için: Un ve tereyağını bir kapta yoğurun. su, tuz, yumurta sarısı ekleyip tekrar yoğurun. Tartölet kalıplarına yerleştirin ve 175 derece ısıtılmış fırında pişirin. Ispanak püresini, kalıplardan çıkardığınız kişlere yayın. Servis yaparken tekrar fırınlayın.

PÜF NOKTASI

Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat ve 1 çorba kaşığı krema da püreye çok yakışacaktır.

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2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!

SUSAMLI PATATES

MALZEMELER

5 adet patates

1 diş sarmısak

1'er çorba kaşığı hardal ve bal

1 tatlı kaşığı tuz, susam

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın. dilediğiniz şekilde dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin. Sarmısak, hardal, bal ve tuzu karıştırın. Patateslerin üzerine sosu gezdirin. Bolca susam serpin. Önceden ısıtılmış 175 derecede fırında, üzeri kızarana dek tutun.