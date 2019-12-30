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Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi
Müge Anlı'da çözülen Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıkmaya devam ediyor. Atv'nin sevilen dizisi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mehmet Elbay olayı geçtiğimiz hafta gelen cinayet itiraflarının ardından ortaya çıkmıştı. Cinayete dair kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında cinayetin işlendiği ev ortaya çıktı. Cinayete dair korkunç detayları canlı yayında itiraf eden Hatice Ergül, bugün cinayetin işlendiği evi ve kemiklerin gömüldüğü kuyuları gösterdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:17
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