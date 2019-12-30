Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi

Zeynep Ergül'ün etrafındakilere "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" dediği ortaya çıktı. Zeynep Ergül bütün bu söylemlerini inkar etti ancak eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti.

