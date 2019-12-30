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Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi

Müge Anlı'da çözülen Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıkmaya devam ediyor. Atv'nin sevilen dizisi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mehmet Elbay olayı geçtiğimiz hafta gelen cinayet itiraflarının ardından ortaya çıkmıştı. Cinayete dair kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında cinayetin işlendiği ev ortaya çıktı. Cinayete dair korkunç detayları canlı yayında itiraf eden Hatice Ergül, bugün cinayetin işlendiği evi ve kemiklerin gömüldüğü kuyuları gösterdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 17:17
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Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılan Mehmet Elbay cinayetinde Zeynep Ergül'den sonra bir itiraf da Hatice Ergül'den geldi.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi

Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranırken cinayet dosyasına dönüşen Mehmet Elbay cinayetinde gün geçtikçe herkesi dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vahşice öldürülüp parçalar halinde gömülen Muharrem Elbay'ın kemik parçaları geçen hafta Zeynep Ergül'ün evinde bulunmuştu.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi

Zeynep Ergül'den sonra olayın detayları ile ilgili Hatice Ergül'den çarpıcı itiraflar geldi. Cesetin 3 kardeş tarafından üç parçaya bölünüp farklı yerlere gömüldüğünü söyleyen Hatice Ergül, bugün canlı yayında cinayetin işlendiği evi ve ceset parçalarının nereye gömüldüğünü gösterdi.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi

2017 yılından sonra kendisinde hiç bir şekilde haber alınamayan Mehmet Elbay'ın canice öldürüldüğü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Zeynep Ergül'ün kızını aramak bahanesiyle geldiği Müge Anlı'nın programına gelen ihbarlar olayın çözüme ulaşmasını sağladı.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay cinayetinin sırları ortaya çıktı! Cinayetin işlendiği yeri canlı yayında gösterdi

Zeynep Ergül'ün etrafındakilere "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" dediği ortaya çıktı. Zeynep Ergül bütün bu söylemlerini inkar etti ancak eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti.