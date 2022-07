Yılanlı evde korkulu yaşam! 🐍 Evin her tarafından çıkıyor | Yemek pişirirken tezgahta, otururken halının altında 🏠

"YILANLARDAN KORKUSUNDAN DOLAYI GECELERİ UYUYAMIYORUZ"

Evin her tarafından yılan çıktığını belirten ev hanımı Ayşe Oyman, "Bizde köye yakın bir yerde ev yaptık. İlk başlarda yılanlar yoktu. Son 2 senedir evimin her tarafından yılanlar çıkıyor. Bazen yemek yaptığım fırının üzerinde bile çıkıyorlar. Artık evimde çalışamaz hale geldim. Çocuklarım bazen evde oluyor, onlar da korkuyorlar. Bende onları arada bir akrabalarımıza gönderiyorum. Geceleri bazen yatamıyoruz, korkudan yatağımıza gelir diye. Ben gerçekten yetkililerden destek bekliyorum. Tek korkum çocuklarımdır. Her dakika panik içindeyiz. Artık başka ev istiyoruz. Çünkü bu ev artık yılan evine dönüşmüş durumda. Zaten maddi durumumuzda iyi değil. Bu korkudan artık kurtulmak istiyoruz" dedi.