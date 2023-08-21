21 Ağustos 2023, Pazartesi
Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Tek ısırığıyla…
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli illerinde endişe verici bir şekilde karşılaşılan en zehirli tür olan engerek yılanı, Muş ve Hakkari illerinde görüldü. Son derece tehlikeli bir yılan türü olan engerek, zehirli ısırığıyla dikkat çekiyor. Her biri 7 metre uzunluğunda olan 2 engerek yılanının Muş'ta tespit edilmesi ve Hakkari'de bir kişi tarafından yakalanması, bu tehlikeli yılan türünün varlığına dair detayları gün yüzüne çıkardı.
Giriş Tarihi: 21.08.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 17:23
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