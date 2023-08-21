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Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Tek ısırığıyla…

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli illerinde endişe verici bir şekilde karşılaşılan en zehirli tür olan engerek yılanı, Muş ve Hakkari illerinde görüldü. Son derece tehlikeli bir yılan türü olan engerek, zehirli ısırığıyla dikkat çekiyor. Her biri 7 metre uzunluğunda olan 2 engerek yılanının Muş'ta tespit edilmesi ve Hakkari'de bir kişi tarafından yakalanması, bu tehlikeli yılan türünün varlığına dair detayları gün yüzüne çıkardı.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 17:23
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Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Tek ısırığıyla…

Ülkemizdeki 15 zehirli yılan türünden biri olan engerek yılanı, uzmanlar tarafından oldukça zehirli ve ölümcül bir hayvan olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, engerek yılanının sokması sonucunda 5 ila 10 dakika içinde ölüme neden olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Bu tür yılanların varlığına karşı alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar, doğal yaşam ve insan güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Tek ısırığıyla…

Hakkari'nin Derecik İlçesi Anadağ köyü kırsalında koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden 'koca engerek' yakaladı.

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Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Tek ısırığıyla…

Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı.

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Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Tek ısırığıyla…

7'ŞER METRELİK 2 ENGEREK

Muş'un Zovaser Dağı'na ışkın otu toplamaya giden bir kişi, kayalıklar arasında, Türkiye'de görülen en zehirli tür olan, her biri 7 metre uzunluğunda 2 engerek yılanını görüp, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Tek ısırığıyla…

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Doğada bulunan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi yılanlarda ekosistemin yegâne parçası arasında görülmektedir. Burada tespit ettiğimiz yılanlar oldukça iri, ancak yerleşim yerlerinden ve insanlardan oldukça uzakta. Yani panik yapmaya gerek yok. Muş'un el değmemiş eşsiz doğası her türlü canlıya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel doğamızı ve biyolojik çeşitliliği korumak vatandaşlık görevimiz. Biz yine de vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, bazı yılanlar zehirli olabilmekte. Bu sebeple yılanlara yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.