Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

3. Yazılım Güncellemeleri ile Sınırlamalar Gelebilir

Yemek kartı sağlayıcıları, SGK'nın belirlediği prime tabi tutulan günlük 158 TL'yi aşan harcamaların marketlerde kullanılmasını engelleyecek yeni yazılımlar geliştirebilir. Böylece belirlenen sınırın üzerinde kalan harcamalar için otomatik kısıtlamalar devreye girebilir ve market alışverişleri bu düzenlemeye göre şekillenebilir.

Özetle, yemek kartlarının market alışverişlerinde nasıl kullanılacağı konusunda net bir yasak bulunmamakla birlikte, işleyişin nasıl şekilleneceği hem işverenlerin hem de yemek kartı şirketlerinin alacağı kararlara bağlı olacak.