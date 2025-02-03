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Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla, çalışanlar yemek kartlarını market harcamalarında değerlendirerek ev bütçesine katkı sağlıyordu. Günlük belirli bir tutarın üzerindeki harcamalara prim kesintisi uygulanacağını duyuran SGK'nın açıklaması, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:49
Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 Yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

Son günlerde yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılamayacağına dair iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte birçok çalışan yemek kartlarını market harcamalarında değerlendirerek ev ekonomisine katkı sağlıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni düzenlemesiyle birlikte bu kartlara yönelik prim kesintisi yapılacağı öne sürüldü.

Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 Yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

SGK'nın Yemek Kartı Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, yemek kartlarının kullanımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yemek kartı, çeki veya kuponu yalnızca yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir."

Ancak aynı açıklamada, günlük yemek bedelinin 158 TL olarak belirlendiği ve bu tutarın üzerindeki harcamaların prime tabi tutulacağı da vurgulandı. Bu açıklamanın ardından çalışanlar, işverenler ve sektör temsilcileri, yeni düzenlemenin yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmasına engel olup olmayacağını tartışmaya başladı.

Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 Yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

Prim Kesintisi Yapılacak mı?

SGK'nın yayımladığı genelgeye göre, işverenin çalışanlarına ödediği yemek ücreti, yemek kartına yüklendiği takdirde prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Ancak yemek kartlarının yemek harcamaları dışında kullanılması halinde, günlük 158 TL'nin üzerindeki kısmın prim kesintisine tabi tutulacağı belirtildi.

Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 Yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

Örneğin;

İşverenin çalışanına aylık 5.000 TL yemek kartı yüklemesi durumunda, bu tutarın tamamı prime esas kazançtan muaf tutulacak.

Ancak, yemek kartıyla yemek dışı harcamalar yapılır ve belirlenen günlük sınır aşılırsa, aşan kısmın prim kesintisine tabi olacağı ifade edildi.

Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 Yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

Market Kullanımı Yasaklandı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son düzenlemesi, yemek kartlarının kullanımına ilişkin yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle yemek kartlarının market harcamalarında geçerli olup olmayacağı konusunda farklı senaryolar gündeme geliyor. İşte olası gelişmeler:

1. Mevcut Sistem Aynen Devam Edebilir

SGK'nın belirlediği günlük 158 TL'lik istisna tutarı çerçevesinde, işverenlerin yemek kartlarına yükledikleri 3.792 TL'lik (24x158 TL) aylık tutar, yemek ya da market alışverişi için kullanılmaya devam edebilir. Bu durumda, çalışanlar yemek kartlarını mevcut şartlar altında değerlendirmeye devam edebilir.

Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 Yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

2. Market Kullanımı Tamamen Engellenebilir

Şirketlerin, çalışanlarının yemek kartlarını hangi harcamalar için kullandığını takip etmesi mümkün olmadığından, bazı işverenler kartları yalnızca restoran ve yemek hizmeti sunan işletmelerle sınırlandırabilir. Bu durumda marketlerde yemek kartı kullanımının tamamen kaldırılması söz konusu olabilir.

Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 Yemek kartı prime mi tabi tutulacak?

3. Yazılım Güncellemeleri ile Sınırlamalar Gelebilir

Yemek kartı sağlayıcıları, SGK'nın belirlediği prime tabi tutulan günlük 158 TL'yi aşan harcamaların marketlerde kullanılmasını engelleyecek yeni yazılımlar geliştirebilir. Böylece belirlenen sınırın üzerinde kalan harcamalar için otomatik kısıtlamalar devreye girebilir ve market alışverişleri bu düzenlemeye göre şekillenebilir.

Özetle, yemek kartlarının market alışverişlerinde nasıl kullanılacağı konusunda net bir yasak bulunmamakla birlikte, işleyişin nasıl şekilleneceği hem işverenlerin hem de yemek kartı şirketlerinin alacağı kararlara bağlı olacak.