03 Şubat 2025, Pazartesi
Yemek kartları marketlerde geçecek mi, kalktı mı? 2025 yemek kartı prime mi tabi tutulacak?
Yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla, çalışanlar yemek kartlarını market harcamalarında değerlendirerek ev bütçesine katkı sağlıyordu. Günlük belirli bir tutarın üzerindeki harcamalara prim kesintisi uygulanacağını duyuran SGK'nın açıklaması, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:49