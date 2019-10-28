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Ege Üniversitesi kampüsünde ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
23 yaşındaki Sezen Zambak, Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktörün altında kalarak hayatını kaybetmişti. "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edilirken, Sezan Zambak'ın ölü anı görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 16:15
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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı