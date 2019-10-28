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Ege Üniversitesi kampüsünde ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı

23 yaşındaki Sezen Zambak, Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktörün altında kalarak hayatını kaybetmişti. "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edilirken, Sezan Zambak'ın ölü anı görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 16:15
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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı

Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı

Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Zambak'ın yolun karşısına geçmek istediği sırada traktörün altında kaldığı, çarpmanın ardından traktörden inen sürücü ve beraberindeki 2 kişinin genç kıza yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Öte yandan Sezen Zambak'a çarparak ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan Ege Üniversitesi çalışanı V.B. hakkında hazırlanan iddianame 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı
Ege Üniversitesi kampüsüne ölen Sezen Zambak'ın görüntüleri ortaya çıktı

İddianamede Sanık V.B'nin "Taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar kadar hapis cezası istendi