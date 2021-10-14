Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum

55 KİLOGRAM BONZAİDEN ARANIYORDU

Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.