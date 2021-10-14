14 Ekim 2021, Perşembe
Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Haziran ayında 55 kilogram bonzai yakaladığı eve tekrar operasyon düzenledi. "Çaki" lakaplı zehir tacirine ait olan evde didik didik arama yapan polis, yüksek miktarda uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi ve para ele geçirildi. Evde yakalanan Çaki lakaplı zehir taciri ile 3 şüpheli ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:48
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