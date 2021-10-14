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Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Haziran ayında 55 kilogram bonzai yakaladığı eve tekrar operasyon düzenledi. "Çaki" lakaplı zehir tacirine ait olan evde didik didik arama yapan polis, yüksek miktarda uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi ve para ele geçirildi. Evde yakalanan Çaki lakaplı zehir taciri ile 3 şüpheli ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:48
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Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

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Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum

Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan "Çaki" lakaplı Mesut D.'nin (24), Harmantepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı.

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Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.

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Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum

55 KİLOGRAM BONZAİDEN ARANIYORDU

Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı. Bunun üzerine peşine düşen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Ancak Mesut D. yakalanamamıştı. Aramaların tamamlanmasının ardından evdeki G.A. (17), Ahmet Kadir G. (19) ve Medine Ç. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Çaki tutuklandı! Torbacıdan şoke eden ifade: Uyuşturucu satanları dövüyorum

POLİS BASKININDA YAKALANDI

Kağıthane polisi "Çaki" lakaplı torbacıyı yakaladı.