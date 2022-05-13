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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

Adana'da kimliği belirsiz 5 saldırgan tarafından evleri kurşun yağmuruna tutulan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek ateşe verildi. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına anbean kaydedilirken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu belirterek hemen yakalanmalarını istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:57
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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1311 Sokakta 9 Mayıs Pazartesi günü gece sularında gerçekleşti.

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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

İddiaya göre, hurdacılıkla uğraşan 6 çocuk sahibi Yusuf Kırtay'ı terör örgütü DEAŞ sempatizanları son zamanda 'Bu mahallede herkes bize katıldı. Sende katıl' sözleriyle tehdit etti.

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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

ÖNCE KURŞUNA DİZDİLER, SONRA YAKTILAR

Kırtay ise sempatizanların teklifine olumsuz yanıt verince 9 Mayıs gece saatlerinde kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 5 kişi sokağa geldi. Bir süre sokakta gezen kişiler, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla Kırtay'ın evinin avlu kapısına ateş etti. Kırtay ise olayı polise bildirdi.

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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

10 Mayıs Salı günü gece saatlerinde ise yine kimliği belirsiz kişiler tarafından Yusuf Kırtay'ın ve hemen yanında bulunan ağabeyi Abit Kırtay'ın evi benzin dökülerek yakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken 2 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de failleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

FECİ ANLAR KAMERADA

Kimsenin yaralanmadığı olayda kurşunlama anı ise mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli 5 kişinin sokağa gelip evin avlu kapısına nişan alıp ateş etmesi, sokakta serbestçe gezip etrafta inceleme yapmaları yer aldı.