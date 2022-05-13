Adana’da DEAŞ sempatizanları evi kurşun yağmuruna tutup ateşe verdi! Feci olay kamerada

Adana'da kimliği belirsiz 5 saldırgan tarafından evleri kurşun yağmuruna tutulan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek ateşe verildi. Kurşunlanma anı güvenlik kamerasına anbean kaydedilirken aile husumetlilerinin olmadığını, faillerin terör örgütü DEAŞ sempatizanları olduğunu belirterek hemen yakalanmalarını istedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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