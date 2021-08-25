Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaynar suyla köpeği haşladı

Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken site yönetimi görevlinin işine son verdi. Özel güvenlik görevlisi M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 15:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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