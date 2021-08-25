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Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaynar suyla köpeği haşladı

Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken site yönetimi görevlinin işine son verdi. Özel güvenlik görevlisi M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 15:26
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Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaynar suyla köpeği haşladı

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaynar suyla köpeği haşladı

İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaynar suyla köpeği haşladı

Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.'nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi.

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaynar suyla köpeği haşladı

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.'nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Kaynar suyla köpeği haşladı

Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.'nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi.