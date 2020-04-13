Müge Anlı izleyicilerinin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı, birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettirdi. Anlı bu sefer de ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Her yıl geleneksel olarak Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla insanların yardımına koştu.