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Müge Anlı izleyicilerinin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı, birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettirdi. Anlı bu sefer de ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Her yıl geleneksel olarak Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla insanların yardımına koştu.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 11:53
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Müge Anlı izleyicilerinin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Müge Anlı'nın daha önce programında başlattığı yardım seferberliği bu zor günlerde insanlara bir umut oldu ve Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Aşevi hizmet vermeye başladı.

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Müge Anlı izleyicilerinin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Koronavirüs sebebiyle evlerinde yalnız kalan yaşlı, muhtaç ve yemek yapamayan 600 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemeklerini teslim etti.

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Müge Anlı izleyicilerinin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Sabahın erken saatlerinde aşevinde çalışmalara başlayan ekipler, hijyen kurallarına uyarak özenle hazırladıkları 3 çeşit yemeği sefer taslarına koyarak koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan, yaşlı ve hastalar öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine götürüldü.

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Müge Anlı izleyicilerinin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Bu hafta hizmet vermeye başlayan aşevi, Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılay'ın beraber çalışmasıyla, günlük 600 kişilik yemek üretimi gerçekleştiriyor.

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Müge Anlı izleyicilerinin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine umut oldu