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Ecdadımızın ahlakı! 2 taş... Günümüzde birçok kişi ne için kullanıldığını bilmiyor

Sivas'ta 5 asırlık Kale Camisinin duvarlarında bulunan Yitik ile Sadaka taşları, Osmanlı'da toplum ahlakını ortaya koyuyor. Günümüzde ise pek çok kişi bu taşların ne amaçla kullanıldığını bilmiyor. İşte ayrıntılar…

İHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022 13:11
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Ecdadımızın ahlakı! 2 taş... Günümüzde birçok kişi ne için kullanıldığını bilmiyor

Sivas'ta günümüzdeki tarihi kent meydanında 16. yüzyılda Osmanlı dönemi padişahlarından 3. Murad'ın veziri Ali Beyoğlu Mahmud Paşa tarafından inşa ettirilen Kale Cami, mimarisindeki günümüzde pek az bilenen ayrıntılar ile Osmanlı devletinin toplum ahlakını ortaya koyuyor.

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Ecdadımızın ahlakı! 2 taş... Günümüzde birçok kişi ne için kullanıldığını bilmiyor

SADAKA VE YİTİK TAŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese gibi 3 adet Selçuklu yapısı arasında tek Osmanlı yapısı olma özelliğini taşıyan camide bulunan Yitik ve Sadaka taşları dikkat çekiyor.

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Ecdadımızın ahlakı! 2 taş... Günümüzde birçok kişi ne için kullanıldığını bilmiyor

YİTİK TAŞI NE İÇİN KULLANILIYORDU?

Yitik taşı geçmişte civarda kaybolan eşyaların bulunması halinde bulan kişinin götürüp kaybeden kişi tarafından alınması için bırakılan taş olarak biliniyor.

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Ecdadımızın ahlakı! 2 taş... Günümüzde birçok kişi ne için kullanıldığını bilmiyor

SADAKA TAŞI

Kökeni Selçuklulara kadar uzanan sadaka taşının ise ihtiyaç sahipleri için para bırakılan ve bırakan kişi ile alan kişinin birbirini görmediği özel bir taş olarak kullanıldığı biliniyor.

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Ecdadımızın ahlakı! 2 taş... Günümüzde birçok kişi ne için kullanıldığını bilmiyor

"YARDIMLAŞMA KONUSUNDA ÇOK ÖN PLANA ÇIKMIŞ BİR MİLLETİZ"

Sanat Tarihçisi Onur Aydın Türk milletinin tarihin her döneminde yardımseverliği ile ön plana çıktığını belirtip "Kale Cami 3.Murat'ın veziri Ali Beyoğlu Mahmud paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi özellikleri taşımaktadır. Bu camiinin önemli özelliklerinden birisi, bulunduğumuz mevki Selçuklu avlusu olarak adlandırdığımız bir yer burada Selçuklu medreseleri var. Bunun yanında Osmanlı dönemine ait kale camiini görmekteyiz. Bizim ecdadımız öyle bir ecdat ki birbirine güven konusunda, yardımlaşma konusunda çok ön plana çıkmış bir milletiz" dedi.