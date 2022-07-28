Ecdadımızın ahlakı! 2 taş... Günümüzde birçok kişi ne için kullanıldığını bilmiyor
Sivas'ta 5 asırlık Kale Camisinin duvarlarında bulunan Yitik ile Sadaka taşları, Osmanlı'da toplum ahlakını ortaya koyuyor. Günümüzde ise pek çok kişi bu taşların ne amaçla kullanıldığını bilmiyor. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 28.07.2022
13:11
Sivas'ta günümüzdeki tarihi kent meydanında 16. yüzyılda Osmanlı dönemi padişahlarından 3. Murad'ın veziri Ali Beyoğlu Mahmud Paşa tarafından inşa ettirilen Kale Cami, mimarisindeki günümüzde pek az bilenen ayrıntılar ile Osmanlı devletinin toplum ahlakını ortaya koyuyor.
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SADAKA VE YİTİK TAŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese gibi 3 adet Selçuklu yapısı arasında tek Osmanlı yapısı olma özelliğini taşıyan camide bulunan Yitik ve Sadaka taşları dikkat çekiyor.
YİTİK TAŞI NE İÇİN KULLANILIYORDU?
Yitik taşı geçmişte civarda kaybolan eşyaların bulunması halinde bulan kişinin götürüp kaybeden kişi tarafından alınması için bırakılan taş olarak biliniyor.
SADAKA TAŞI
Kökeni Selçuklulara kadar uzanan sadaka taşının ise ihtiyaç sahipleri için para bırakılan ve bırakan kişi ile alan kişinin birbirini görmediği özel bir taş olarak kullanıldığı biliniyor.
"YARDIMLAŞMA KONUSUNDA ÇOK ÖN PLANA ÇIKMIŞ BİR MİLLETİZ"
Sanat Tarihçisi Onur Aydın Türk milletinin tarihin her döneminde yardımseverliği ile ön plana çıktığını belirtip
"Kale Cami 3.Murat'ın veziri Ali Beyoğlu Mahmud paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi özellikleri taşımaktadır. Bu camiinin önemli özelliklerinden birisi, bulunduğumuz mevki Selçuklu avlusu olarak adlandırdığımız bir yer burada Selçuklu medreseleri var. Bunun yanında Osmanlı dönemine ait kale camiini görmekteyiz. Bizim ecdadımız öyle bir ecdat ki birbirine güven konusunda, yardımlaşma konusunda çok ön plana çıkmış bir milletiz" dedi.